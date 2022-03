Lavori di ampliamento all’aeroporto di Pisa “Sempre più all’avanguardia”

I lavori di ampliamento del terminal dell’aeroporto di Pisa rappresentano “una notizia che attendevamo da tempo e che è importantissima per tutta la Toscana, perché permetterà all’intero sistema aeroportuale regionale di crescere e attrarre sempre più passeggeri”, dichiara il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. L’investimento “da oltre 88 milioni di euro consentirà di renderlo sempre più all’avanguardia e confortevole per tutti coloro che lo utilizzeranno”, spiega Mazzeo, ricordando che l’obiettivo per il Galilei “è arrivare a 7milioni di passeggeri e generare nuovi investimenti”.

Il presidente ha preso parte questa mattina alla cerimonia di avvio dei lavori preliminari per la realizzazione del nuovo Terminal, insieme al presidente della Toscana, Eugenio Giani; il sindaco di Pisa, Michele Conti; il presidente Enac, Pier Luigi Di Palma, il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai, e l’amministratore delegato Roberto Naldi.

“In tutti questi anni – aggiunge Mazzeo – ho sempre sostenuto che era importante far partire il prima possibile i lavori al ‘Galilei’, senza che si generassero sovrapposizioni o contrapposizioni con lo scalo di Peretola e sono contento che tutti i soggetti coinvolti, alla fine, si siano mossi in questa direzione. Oggi, per la Toscana che guarda al futuro, è davvero una bella giornata”.