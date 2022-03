Restyling in corso nella Buca del Palio a Fucecchio. Ruspe, trattori, veicoli da cantiere e piattaforme elevatrici sono al lavoro nell’area verde dell’ ex cava d’argilla adiacente a viale Rosselli. E’ in atto infatti un intervento di manutenzione straordinaria del verde su tutta l’area sia interna che esterna alla pista dove nel pomeriggio della terza domenica di maggio i fucecchiesi gioiscono, piangono o si disperano per l’esito della Carriera della manifestazione più importante della città.

Sono stati potati i grossi alberi che si trovano nell’area verde all’interno dell’anello, e sono stati recisi tutti gli arbusti esterni sul lato ovest. Un intervento migliorativo dell’area in previsione della prima manifestazione paliesca in programma domenica 27 marzo, ma al tempo stesso per renderla più sicura per la permanenza del pubblico, in quanto le piante di alto fusto nel caso di intemperie o improvvisi nubifragi, come avvenuto al palio di settembre, possono risultare pericolose.

Un intervento migliorativo importante che tanti fucecchiesi si augurano non resti fine a se stesso, ma che riesca a dar gambe a quel progetto di riqualificazione dell’intera area verde della ex buca D’Andrea trasformata in parco giochi che al momento, nonostante in passato ci siano state delle rassicurazioni a livello istituzionale, non trova una risposta adeguata, sebbene da tempo gruppi di adolescenti la utilizzano per trascorrere qualche ora giocando a basket, o qualche podista improvvisato della domenica mattina la utilizza per sgranchirsi le gambe.

Non passa giorno infatti che qualcuno venga preso dalla voglia di starsene in santa pace lontano dai rumori del centro e dagli scarichi dei veicoli a motore. Purtroppo però la “bua” come la chiamano i fucecchiesi, fatta eccezione per un giorno alla settimana per l’allenamento dei cavalli, per le due giornate delle corse di addestramento in primavera, e per la settimana del Palio, per il resto dell’anno resta un grande contenitore vuoto.

Un contenitore che le istituzioni locali, in particolare l’attuale sindaco Alessio Spinelli, a suo tempo assessore al palio e stiamo parlando di inizio 2014, ha cercato più volte di riempire annunciando progetti, come ad esempio proprio quello di un parco giochi per bambini ed un percorso salute adatto a tutte le età. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, ma il polmone verde della città continua a restare una scatola vuota anche se ogni tanto è oggetto di qualche intervento di manutenzione che decisamente gli dà un aspetto migliore.

E pensare che arricchendola con strutture ludiche per bambini, percorsi salute, un campetto di calcio oltre a quello di basket che già c’è, i fucecchiesi di tutte le età potrebbero usufruire di questa area verde dove passare del tempo divertendosi o stare in tranquillità.

Senza strutture ludiche adeguate alle varie fasce di età le persone non vengono attirate, e la buca D’Andrea, terminato il periodo del palio e delle corse dei cavalli finisce sempre per tornare ad essere un area di sgambatura per i cani o come luogo di riparo occasionale di qualche senza tetto.