Via Soldaini a Cerreto Guidi diventa Zona 30. Il tratto interessato è quello in località Le Buche compreso tra il civico 31 e via Filicaia all’altezza della rotatoria all’intersezione fra la Sp 11 Pisana per Fucecchio e la Sp 112 della Motta.

Si tratta di un tratto interno alla frazione, parallelo a via della Motta, a prevalente carattere residenziale con numerose intersezioni a raso e parcheggi pubblici posti lungo il lato nord della carreggiata di fronte a edifici residenziali realizzati negli anni ’90 dello scorso secolo nel quale in questi ultimi anni sono arrivate ad abitare numerose famiglie e, di conseguenza, è cresciuto anche il traffico e di conseguenza anche l’esigenza di una maggiore sicurezza per i pedoni, i ciclisti, e soprattutto i bambini.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di abbassare il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari per permettere una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni. La Zona 30 è infatti una forma di intervento urbanistico che prevede anche passaggi pedonali protetti, dossi artificiali e rallentatori ottici di velocità per la moderazione del traffico nella viabilità urbana introdotta in Italia nel 1995 all’interno delle direttive per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.

“Considerato che – si legge nell’atto istitutivo della zona 30 – nel suddetto tratto di via Soldini lo scarso rispetto da parte dei conducenti degli autoveicoli in transito delle norme di sicurezza in relazione all’eccessiva velocità mantenuta, nonché l’elevata pericolosità circa possibili collisioni fra autoveicoli in transito e autoveicoli in fase di manovra per l’ingresso e l’uscita dai parcheggi e dagli sbocchi dalle strade laterali ivi presenti, diviene di primaria importanza disciplinare l’area in questione istituendo un’isola ambientale nella quale vigono particolari regole di moderazione della circolazione a protezione degli utenti deboli”.