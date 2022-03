Fucecchio, si allungano i lavori alla rotatoria e cambia la viabilità

Cambia da domani mattina 18 marzo la viabilità in via Stieta a Fucecchio che diventa temporaneamente a doppio senso di circolazione per permettere al traffico proveniente dalla zona industriale di Santa Croce sull’Arno di bypassare via dei Cerchi attualmente chiusa per la costruzione della rotatoria per raggiungere via Fucecchiello.

Una modifica che si rende necessaria, si legge nell’atto amministrativo redatto dal Comune di Fucecchio, in quanto i lavori per la riqualificazione della rotatoria tra via Cerchi e via Fucecchiello proseguiranno oltre la tempistica stimata del 20 marzo.

Stante l’intenso traffico veicolare proveniente da Santa Croce, il responsabile del settore Lavori Pubblici ha ritenuto opportuno, per migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione, disporre il doppio senso di circolazione in via Stieta fino a quando non saranno terminati i lavori in atto sulla rotatoria.