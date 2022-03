Lavori Acque a Marti, Montelupo, Empoli e Pisa

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Montopoli Valdarno, martedì 22 marzo dalle 8,30 alle 14,30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune vie di Marti. I lavori riguarderanno via Musciano, Muscianello e Vallecchia. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizione meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 23 marzo, con le stesse modalità.

Lavori riguarderanno anche la rete idrica nel comune di Montelupo Fiorentino, martedì 22 marzo dalle 8,30 alle 12,30. L’erogazione idrica sarà sospesa nelle vie: Bramasole, di Pulica (nel tratto compreso tra i civici 1–27 e 2–4) e Turbone (nel tratto compreso tra i civici 29-39 e il 67). In caso di condizione meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato a nuova data, che sarà resa nota con successivo comunicato.

Sempre martedì, i tecnici Acque saranno impegnati in lavori sulla rete idrica a servizio dei comuni di Montespertoli ed Empoli, dalle 9 alle 12,30. Sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Martignana nelle vie Arno, Bandite, De Gasperi, della Chiocciolaia, della Torraccia, Di Vittorio, II Agosto e Orme (nel tratto compreso tra i civici 209-387 e 204-332) e ad Empoli nelle vie del Torrino, Tartagliana e Valdorme Nuova.

Sulla rete idrica nel comune di Pisa invece, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica per consentire ai tecnici di Acque di effettuare lavori mercoledì 23 marzo dalle 14 alle 17 nelle vie del Caligi, Emilia (nel tratto compreso tra le vie delle Rene e del Nugolaio), nell’aree artigianali di Ospedaletto e Montacchiello. In caso di condizione meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 24 marzo con le stesse modalità.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.