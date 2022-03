Lunedì mattina (21 marzo) i bambini della scuola primaria Dante Alighieri di Marcignana potranno entrare nella nuova scuola, interamente realizzata in legno.

A darne l’annuncio è il sindaco Brenda Barnini: “Andrò in mattinata a salutarli e dare loro il benvenuto. La prima scuola realizzata in legno della nostra città e costruita con l’obiettivo di essere bella e sostenibile. Appena sarà finito anche il giardino organizzeremo una bella giornata di festa di inaugurazione ma intanto i bambini e le insegnanti la potranno abitare fin da subito. È una grande soddisfazione completare un investimento pubblico quando si tratta di una scuola ancora di più e in questo caso attesa da tanti anni da tutta la frazione”.

Foto 3 di 7













Dunque lunedì, primo giorno di primavera, la campanella per i piccoli alunni della primaria di Marcignana suonerà nel nuovo edificio della ‘Dante Alighieri’.

Una scuola costruita ex novo, più grande, più bella, più sicura e più sostenibile.

La prima scuola in legno per la città di Empoli, come ha detto il sindaco, progettata su due livelli con un ascensore, edificata su un’area più ampia, che sarà molto più confortevole, vivibile e realizzata con una concezione di sostenibilità.

Ci sono ambienti che verranno utilizzati per fare attività laboratoriali e ci sarà una vivibilità con la bella agorà, già amata dalle bambine e dai bambini.

L’ingresso alla scuola, una delle novità, è su Via Giovanbattista Nardi, dove si trova un piccolo parcheggio in modo da rendere più agevole e sicuro l’ingresso/uscita degli alunni.

In corrispondenza dell’entrata è stata realizzata una pensilina che permetterà l’accompagnamento protetto dei bambini al portone. L’edificio ospiterà 125 alunni.

Costruita in architettura bioclimatica ad elevate prestazioni energetiche ed elevata sicurezza sismica. In particolare verrà realizzato un edificio N-ZEb ad energia quasi zero in classe sismica IV. L’edificio è dotato di spazi ampi e luminosi, spazi di connessione flessibili e luoghi per le attività multifunzionali. Ha una struttura con pannelli portanti e solai a lastra in X-lam mentre l’agorà che rappresenta l’ingresso della scuola ha una struttura formata da pilastri e travi in lamellare lasciate a vista per caratterizzare questo ampio volume. La tecnologia a pannelli in legno X-lam, grazie alla ridotta massa rispetto alle costruzioni di tipo ordinario, garantisce un efficiente comportamento nei riguardi delle azioni sismiche oltre all’ottimo comportamento all’azione del fuoco.