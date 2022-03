Anche la Fondazione Marianelli raccoglie beni di prima necessità per l’Ucraina

Anche la Fondazione Marianelli ha voluto dare il proprio aiuto alla popolazione ucraina. Un aiuto fatto di generi alimentari, pannolini e altri beni di prima necessità, per un valore complessivo di 2mila euro che la Fondazione ha messo a disposizione in questi giorni della Pubblica Assistenza di Fucecchio e della Misericordia di Santa Croce, sulla base dell’elenco di prodotti e generi alimentari stilato dai due Comuni per sostenere la popolazione colpita dal conflitto.

Un impegno verso gli altri, in un momento drammatico per il Paese dell’Est Europa, in linea con gli obiettivi e la missione che l’imprenditore Mario Marianelli ha affidato alla Fondazione a lui intitolata, nata nel 2013 all’indomani della morte dello stesso Marianelli. In accordo che le associazioni di volontariato dei due Comuni del Cuoio, la Fondazione guidata da Pierluigi Luti ha richiesto al punto vendita MD di Fucecchio un elenco di prodotti da fornire, per un valore di 1000 euro per ciascuna delle due associazioni. Prodotti che la Pubblica Assistenza di Fucecchio ha ritirato nei giorni scorsi e in parte già inviato verso l’Ucraina, mentre la prossima settimana sarà il turno della Misericordia di Santa Croce.