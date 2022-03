S. Romano, l’associazione nazionale carabinieri fa una donazione per l’Ucraina

Un gesto di solidarietà per contribuire agli aiuti all’Ucraina.

E’ quello deciso dall’associazione nazionale carabinieri di San Romano, a Montopoli, che a nome del consiglio direttivo e di tutti i soci lascia parte del contributo per l’attività di servizio. di volontariato e vigilanza, in tutto circa 400 euro, alla Protezione Civile del comune in modo da devolvere in aiuto ai profughi dell’Ucraina.