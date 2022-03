Il Comune di San Giuliano Terme ha il suo primo “tartufaio”: l’amministrazione ha infatti rilasciato l’autorizzazione numero 1 per l’istituzione di una zona tartufigena nel territorio comunale.

“Congratulazioni al nostro concittadino Giovanni Gambale per l’iniziativa – commenta il sindaco Sergio Di Maio -. Giovanni è un tartufaio storico di San Giuliano Terme (assieme al figlio Giacomo) e con questo suo progetto inedito per il nostro comune ha rivalorizzato 3 ettari di terreno”.

“In questo progetto – afferma Gambale – c’è anche la possibilità di coinvolgere le scuole del territorio con attività ludico-didattiche. La zona tartufigena istituita nel territorio di San Giuliano Terme (tartufo bianco in particolare) sarà valorizzata anche dalla futura piantumazione di 700 piante di pioppo, che sono facilmente micorizzate dai tartufi. Ricordo che la cerca e la cavatura del tartufo sono state decretate dall’Unesco patrimonio dell’umanità”.

“Ringrazio quindi Giovanni Gambale – conclude il sindaco – per aver di fatto investito sul nostro territorio, valorizzandolo e aprendo anche alle scuole e ai giovani la possibilità di conoscere e approfondire un argomento affascinante come il tartufo”.

“Nel nostro territorio sono presenti – ha spiegato il servizio ambiente del Comune -, pur se poco note, zone dove si raccoglie liberamente il tartufo destinato al consumo fresco. Si tratta per lo più di aree occupate da pioppete. La raccolta dei tartufi è disciplinata dalla legge regionale 50/95 che all’articolo 3 dispone: la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che il Comune territorialmente competente non abbia rilasciato il riconoscimento del diritto di raccolta riservata, al conduttore di tartufaie coltivate e/o controllate”.