Elezioni per il rinnovo delle Rsu, si presentano i candidati di Fp Cgil

Il 5, 6, 7 aprile prossimi si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) di tutti i lavoratori pubblici.

Per questo martedì (22 marzo) alle 10,30 alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa si terrà l’assemblea pubblica di presentazione di tutti i candidati della Funzione Pubblica Cgil per gli enti locali dell’Empolese Valdelsa.