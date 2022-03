Bando case popolari, a Staffoli nasce un punto di assistenza alla compilazione

Bando Erp (Edilizia residenziale pubblica) del Comune di Santa Croce sull’Arno, da mercoledì 23 marzo sarà aperto un punto informativo e di assistenza alla compilazione all’ufficio comunale di Staffoli con il seguente orario: dalle 15 alle 17,30, giovedì 31 marzo e giovedì 7, 14 e 21 aprile dalle 15 alle 17,30. E’ possibile compilare le domande fino a sabato 23 aprile.

Per prenotare un appuntamento a Staffoli, cliccare su questo link e selezionare una delle opzioni seguenti: ufficio casa – ufficio Staffoli – bando edilizia residenziale pubblica appuntamento per richiesta informazioni, per ricevere informazioni; ufficio casa – ufficio Staffoli – bando edilizia residenziale pubblica compilazione assistita domanda, per compilare la domanda insieme al personale dell’ufficio casa.

La compilazione assistita è riservata a over 65 e persone disabili prive di supporto familiare. Si ricorda che per fare domanda è in ogni caso necessario avere Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta di identità elettronica) e le relative password o pin.

Ulteriori informazioni sul bando e sui recapiti da contattare in caso di necessità sono disponibili ai seguenti indirizzi: bando Erp: https://www.comune.santacroce.pi.it/bando-generale-per-lassegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/

ufficio casa: https://www.comune.santacroce.pi.it/uffici/settore-3-servizi-collettivi-alla-persona/attivita-educative-e-sport/ufficio-casa/.