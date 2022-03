Ci sono 30 posti in più per gli studenti più giovani di San Miniato. E’ stato infatti inaugurato, pronto a entrare in servizio, un nuovo scuolabus che servirà ai trasporti scolastici dalle scuole dell’infanzia fino alla superiore di primo grado, frequentati da un totale di 633 studenti. Il nuovo mezzo è l’ottavo scuolabus in dotazione al Comune.

Ogni mezzo, guidato dai 7 autisti, ogni anno copre circa 20mila chilometri.

“Un nuovo mezzo – ha precisato il sindaco Simone Giglioli – a servizio di tutte le scuole, dalla materna alle medie. Per una rete di tratte che é stata anche ampliata, in un comune di 102 chilometri quadrati. A volte il trasporto fa parte di un percorso dei servizi anche sociali e rientra nel processo di inclusione. In una rete che é riuscita a resistere anche durante la pandemia. Anche quando la scuola era chiusa, gli autisti sono stati a disposizione per distribuzione mascherine e servizi vari.

I costi sono rimasti invariati per le famiglie malgrado i costi per noi aumentino”.

