“Doveva essere una soluzione temporanea”, i genitori chiedono un consiglio comunale aperto sulle scuole

“Alcuni giorni fa abbiamo inviato una lettera all’amministrazione comunale, alla scuola e a tutti i componenti del consiglio comunale nella quale si presentava il disagio di alcune famiglie, in particolare dei genitori dei bambini che frequentano il tempo pieno e che, dopo la conversione in via emergenziale ad aule dell’ormai ex refettorio per ospitare gli alunni di Marti, sono costretti a consumare il pranzo in classe ogni giorno nella sede scolastica di Montopoli Valdarno (per approfondire)”. Inizia così una lettera aperta inviata dalle famiglie delle classi IA e IIB delle primaria del plesso dell’Istituto Galileo di Montopoli per puntare l’attenzione sui problemi dell’edilizia scolastica.

In particolare i genitori chiedono a Comune e Istituto comprensivo risposte sulle criticità dei plessi di Montopoli e Marti. Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Il problema non riguarda soltanto il plesso di Montopoli, ma è condiviso anche dalle famiglie di Marti, seppur con sfumature diverse. Le aule ricavate nell’ex refettorio, ad esempio, sono una soluzione temporanea, che non garantisce gli spazi adeguati alle classi. Anche negli altri plessi lamentano carenze strutturali e incertezza sul futuro delle loro scuole. Un disagio che alle famiglie era però stato presentato come temporaneo e invece sembra dover diventare strutturale. Da ottobre ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre domande, né dall’amministrazione né dalla scuola, sull’organizzazione del prossimo anno scolastico che si decide di fatto in questi giorni. Soprattutto abbiamo chiesto conto dello stato di progettazione della scuola di Marti e delle tempistiche ed eventualmente, delle alternative che l’amministrazione comunale sta approntando per alleviare questa situazione di disagio.

Pertanto, non essendo riusciti ad avere risposte formali e aldilà delle comunicazioni che l’amministrazione sta fornendo nel corso delle presentazioni del nuovo piano strutturale, come genitori desideriamo manifestare il nostro disappunto per questa difficoltà nell’ottenere informazioni. Con queste parole vogliamo semplicemente accendere i riflettori sulla situazione dell’edilizia scolastica del comune, invitando gli attori istituzionali a un dialogo più stretto con la scuola, con i genitori e con i cittadini.

Per questo, seguendo lo spirito dei preziosi strumenti di partecipazione presenti nei regolamenti e dello statuto comunale, siamo anche a chiedere pubblicamente al sindaco un consiglio comunale aperto, alla presenza della dirigenza scolastica e dell’ufficio scolastico regionale, durante il quale i rappresentanti delle famiglie e le istituzioni scolastiche potranno essere messe a conoscenza delle prospettive e delle scelte dell’amministrazione in assoluta serenità, e potrà eventualmente svilupparsi una discussione proficua sul futuro delle scuole del comune. Pur comprendendo la difficoltà degli amministratori a lavorare in un contesto inedito e complicato, crediamo che le nostre richieste possano aiutare ad accendere con più forza i riflettori su questa che è una vera e propria emergenza, che riguarda uno degli strumenti fondamentali, forse il più importante, per la costruzione di un futuro di sviluppo per il nostro comune: la presenza di una scuola moderna, sicura a servizio della crescita dei nostri, dei vostri figli.