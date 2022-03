Scuola di Marti: “Progetto entro luglio, fine lavori 2026”

“Preme intanto informarvi che non si evidenziano ritardi nell’iter della procedura per il progetto e la realizzazione dei lavori”. E’ questa, di primo acchito, la risposta che il primo cittadino di Montopoli Valdarno alle famiglie della scuola primaria dell’istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli, che questa mattina (22 marzo) con una lettera pubblica ha voluto esprimere tutto il disagio di chi, da settembre scorso, si è visto chiudere il plesso di Marti (qui).

Il problema, per il sindaco, stava tutto nella progettazione, che ancora nei mesi scorsi non c’era e non poteva garantire risposte certe. Di qui la risposta dell’amministratore, che a teso ad evidenziare come sia stato già approvato lo studio di fattibilità per l’adeguamento sismico della scuola martigiana, per una spesa di 903mila euro, per il quale la Regione Toscana ha concesso anche un contributo di 400mila.

Un cronoprogramma che prevede l’approvazione del progetto entro luglio di quest’anno, l’appalto e l’aggiudicazione dei lavori entro massimo il marzo del 2023 e la fine dei lavori con tanto di collaudo e rendicontazione entro, al massimo, il 2026.

“Siamo in attesa dell’incontro con la Regione Toscana, che dovrà rilasciare l’approvazione al progetto e seguire l’iter dei lavori nel rispetto del cronoprogramma da loro richiesto – risponde il primo cittadino -. Come già espresso in varie occasioni, l’auspicio di rientrare a settembre a Marti non poteva essere confermato non essendoci ancora un progetto esecutivo. Sino ad oggi non abbiamo fatto incontri con i genitori perché volevamo avere tutti gli elementi. Tali incontri saranno sicuramente programmati nei prossimi mesi e confermiamo quindi il nostro impegno a dare massima informazione alle famiglie con l’obbiettivo di comprimere il più possibile i tempi”.