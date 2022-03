Messo in sicurezza il Rio Vaiano

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord mette in sicurezza il Rio Vaiano, tra i comuni di Bientina e Santa Maria a Monte.

“Un sopralluogo effettuato a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini della zona, ha infatti individuato una serie di problematiche idrauliche insistenti nel tratto del corso d’acqua a valle della via provinciale della Valdinievole – spiega il Consorzio –. Sono infatti stati riscontrati cedimenti spondali in destra idraulica, con rischio di rottura in caso di piena del rio; il cedimento di una porzione di scogliera in sinistra idraulica; la presenza in alveo di molteplici penisole, costituite da materiale di sovralluvionamento che riducono la sezione idraulica, con criticità sul regolare deflusso delle acque; molteplici principi di frana su alcuni tratti di sponda”.

Da lì, il progetto di intervento predisposto dall’Ente consortile, il cui avvio è previsto nelle prossime settimane.

“Abbiamo in programma consolidamenti arginali, la realizzazione di nuove scogliere, la sistemazione di una attualmente franata in alveo, la rimozione delle penisole di sovralluvionamento e la risagomatura e la riprofilatura delle sponde nei tratti dove sono presenti i principi di frana – sottolinea il Consorzio – Complessivamente, quindi, il cantiere ripristinerà il corretto deflusso delle acque, e quindi la sicurezza idraulica di un’importante porzione di territorio”.

Come spiegato, l’intervento è nato a fronte di alcune segnalazioni poste dai cittadini del paese. Il Consorzio ricorda che, per avanzare segnalazioni, i cittadini possono utilizzare lo strumento “Dillo al presidente”: attraverso il form disponibile sul sito dell’Ente e per messaggio whatsapp al numero 331/6457962.