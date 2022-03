Otto corsie e spazi coperti: Empoli avrà un nuovo impianto per l’atletica

L’impianto sportivo di atletica nel polo scolastico di via Sanzio ad Empoli diventa realtà. E’ stato infatti affidato in questi giorni ad un professionista esterno all’ente di via del Papa l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle strutture. Per il primo stralcio dei lavori servono 7.100.000 euro.

Primo passo ufficiale per il cosiddetto ‘Masterplan dello Sport’, il piano con cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Brenda Barnini vuol sviluppare la dotazione di impianti sportivi della città. L’impianto sorgerà nella zona di Santa Maria, tra via Sanzio e via Manante a due passi dai campi di calcio gestiti dall’Ads Santa Maria vicono al centro commerciale. Previsti anche nuovi parcheggi ed una strada di collegamento al prolungamento di viale Buozzi.

Il progetto esecutivo dovrà prevedere una pista di atletica ad otto corsie, una pista perimetrale per ciclismo e pattinaggio ed una tribuna per 1505 spettatori, al disotto della quale è prevista una pista indoor di 60 metri. Un sogno quindi che diventa realtà, un impianto sportivo moderno e funzionale nell’area compresa tra gli istituti scolastici di via Sanzio e l’area commerciale che favorirà anche le attività sportive delle associazioni e società sportive del territorio e che potrà ospitare eventi di atletica a livello nazionale.

Era stata la giunta comunale guidata da Brenda Barnini a fare la scelta di un nuovo funzionale e moderno impianto sportivo nel primo giorno di ottobre del 2021 approvando il progetto di fattibilità tecnico economica dal titolo Realizzazione del nuovo impianto sportivo di atletica a servizio del polo scolastico di via Raffaello Sanzio – Primo Stralcio. Un intervento che si articolerà su tre fasi.

Ora il progetto di fattibilità viene sostituito dal progetto esecutivo per il quale è stato incaricato un professionista esterno all’ente di comprovata esperienza nella progettazione di impianti aperti al pubblico di notevoli dimensioni e con elevata affluenza di persone. Il costo della prestazione è stato fissato in euro 54.743,46 euro.

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione della pista di atletica regolamentare ad 8 corsie con spazi idonei per le discipline del salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, martello, lancio del disco, lancio del peso, giavellotto e una pista perimetrale per ciclismo e pattinaggio. E’ prevista la realizzazione di una tribuna coperta da 1505 spettatori (come previsto la linee guida Fidal per eventi a livello nazionale) con relativi collegamenti verticali di accesso ed esodo e servizi igienici.

Al disotto della tribuna ci sarà una pista da 60 metri per attività di corsa indoor, spogliatoi per atleti e giudici di gara, una sala pesi, una zona accoglienza e ristoro per i fruitori e i relativi spazi di servizio. Nel primo lotto saranno realizzate anche le zone a parcheggio nell’area nord, con la realizzazione di circa 200 posti auto e l’area di sosta bus nell’area sud. Solo il primo lotto avrebbe un costo stimato di 7.100.000 euro. Per quanto concerne l’aspetto economico, non indifferente, vista l’eccezionalità dell’opera, le risorse per questo importante piano di crescita delle strutture al servizio dello sport empolese potranno arrivare dall’alienazione dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’, per il quale è in corso l’iter per la vendita ed in parte attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici o similari, in particolare cercando di intercettare tutte le possibili fonti, tra queste sicuramente c’è il Credito Sportivo, un istituto considerato punto di riferimento nazionale nel finanziamento all’impiantistica sportiva.