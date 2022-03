Palio delle Contrade di Fucecchio, in “Buca” dodici batterie

E’ stato reso noto dal cda del Palio delle Contrade di Fucecchio l’elenco con la formazione delle dodici batterie di cavalli che domenica parteciperanno alla prima sessione di corse di addestramento in vista del palio cittadino in programma il 22 maggio.

La domenica di antipasto della grande kermesse fucecchiese si articolerà in due distinti momenti, al mattino con inizio alle 10,15 sono previste 5 batterie, le restanti 7 al pomeriggio inizio ore 15.

Nel ricordo del dottor Alessandro Centinaio, responsabile da alcuni anni della commissione veterinaria recentemente venuto a mancare, sarà dedicata la settima batteria il cui vincitore sarà premiato con un targa in suo ricordo.

Sul Verrocchio il mossiere legnanese Gennaro Milone e tanta voglia di esserci da parte di tutti i fantini che correranno il palio fucecchiese e che sono già ingaggiati o osservati speciali per altri palii.

Per le Contrade invece si tratta del primo appuntamento per ritrovare la gioia di stare insieme ed iniziare il percorso di avvicinamento alla più importante manifestazione della città.

Sono passati solo cinque mesi da quel 26 settembre 2021 che, seppur in forma ridotta, ha riportato in città l’emozione del Palio.

Il Palio del 2021 infatti, lo ricorderemo come quello della pandemia. L’evento di domenica si svolgerà a porte chiuse, potranno accedere solo gli addetti ai lavori. Le corse potranno essere comunque seguite collegandosi sul profilo Facebook “Palio di Fucecchio” o sulla pagina Facebook della “Gazzetta di Siena”.

Ecco l’elenco delle 12 batterie