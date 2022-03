“La riapertura rapida della scuola di Marti è, e rimane, una nostra priorità”. Ci tengono a precisarlo il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Varallo che precisano: “Il cronoprogramma chiaro lo avremo soltanto dopo che ci sarà stato consegnato il progetto esecutivo, per questo, e per evitare di creare aspettative inutili, è stato comunicato unicamente il cronoprogramma di massima che la Regione Toscana ha dato al Comune ai fini della concessione del contributo”.

Il 2026 quindi, spiegano gli amministratori, “Non è la data di fine lavori ma il termine massimo dato dalla Regione per il collaudo e la rendicontazione del contributo, ai fini della concessione del finanziamento”.

Foto 2 di 2



Poi, ricostruendo l’iter, “Con delibera 179 del 28 ottobre 2021 è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento di adeguamento sismico della scuola per un importo di 903.980 euro. La Regione Toscana ha concesso il contributo massimo concedibile dal bando, pari a 400mila euro, per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico, stabilendo un cronoprogramma preciso”. Con il 2026 come termine tecnico dato dalla Regione ai fini della concessione del contributo.

“L’intervento alla scuola di Marti – proseguono – è già stato inserito nel piano delle opere pubbliche approvato a dicembre insieme al bilancio comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è di comprimere il più possibile i tempi di conclusione dell’intervento soprattutto nella fase post aggiudicazione dei lavori e riconsegnare ai bambini di Marti la loro scuola. Non appena sarà pronto il progetto esecutivo, saranno organizzate delle riunioni con i cittadini per illustrarlo. In quell’occasione sarà presentato il cronoprogramma effettivo, avendo cognizione degli interventi necessari”.