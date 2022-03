“Guida infaticabile e generosa”, Pontedera dà l’addio a Grazio

“Era guida infaticabile e generosa per tutti coloro che, come me, hanno scoperto e coltivato l’amore per le radiotrasmissioni e l’importanza di un mezzo di comunicazione ancora essenziale ad esempio nella gestione di emergenze ed eventi di protezione civile“. Così il sindaco Matteo Franconi ricorda Grazio Belperio, presidente della sezione Associazione Radiomatori Italiani di Pontedera.

Belperio è morto lasciando un grande vuoto in tutti quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Non era difficile: lui c’era sempre. “Il calore della sua straordinaria umanità ed il bellissimo ricordo che ciascuno custodisce di Grazio ci aiuteranno a riempire il vuoto che ci lascia”.

Il sindaco manda “Un abbraccio a tutta la famiglia e a tutti i soci della sezione Ari di Pontedera”.