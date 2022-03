Una coppia di cicogne nel nido di Fucecchio, tanta attesa per i piccoli

Una cicogna bianca ha iniziato a frequentare stabilmente il nido di Fucecchio, su un traliccio elettrico di E distribuzione e il 23 marzo si è finalmente formata la coppia. Una magia, quella della riproduzione nel Padule, ora molto attesa, soprattutto dopo il fallimento della precedente stagione riproduttiva 2021.

I tecnici del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio sono quindi già impegnati a seguire con particolare attenzione queste cicogne, nel nido “storico” di Fucecchio, attivo dal 2005 e proprio quello che ha segnato il primo ritorno della cicogna bianca in Toscana dopo almeno quattro secoli di assenza come nidificante.

Considerando che le cicogne allevano la prole da maggio a luglio inoltrato, il fatto che in Padule rimangano aree allagate anche in estate costituisce una grande attrattiva per la cicogna e per gli altri uccelli acquatici. Dal 2005 i nidi toscani sono aumentati ed attualmente se ne contano 10, fra cui 4 nelle vicinanze del Padule (uno a Fucecchio e tre a Monsummano Terme), uno a Bolgheri e gli altri nella fascia fra Pisa e Prato.

I nidi sono tutti su pali e tralicci elettrici e con un binocolo è possibile osservare le cicogne mantenendo una distanza di sicurezza ed evitando ogni possibile disturbo per non rischiare di compromettere la riproduzione.