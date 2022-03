La FP Cgil di Firenze ha presentato questa mattina (26 marzo) nei locali della Camera del Lavoro di Empoli in via Sanzio al Centro Commerciale i candidati del Comune di Empoli, dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e del comparto sanità dell’Empolese Valdelsa in vista delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie della Funzione Pubblica in programma nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.

La presentazione è stata fatta dal responsabile della Fp Cgil di Firenze, Giovanni Iorio, che ha ribadito l’importanza dell’elezione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori del comparto pubblico e della sanità ed assistenza sociale che eserciteranno il loro mandato nel prossimo triennio.

Iorio ha fatto un breve escursus sui risultati raggiunti nel triennio precedente ed ha illustrato i programmi e gli obiettivi del prossimo, tenendo in particolare a precisare che la tornata elettorale è importante anche per i cittadini “perché è dalla qualità della contrattazione che deriva la qualità dei servizi ai cittadini”.

Sulla stessa lunghezza d’onda i candidati che hanno preso la parola illustrando il loro programma, in particolare Simona Di Crescenzio aspirante rappresentante della polizia locale nell’ambito dell’Unione di Comuni. Di Crescenzio ha puntato il dito sulla necessità della valorizzazione e formazione del personale proprio per essere in grado di rispondere nel miglior modo possibile alle richieste dei cittadini.

Per la polizia locale è intervenuto anche il candidato Riccardo Maltinti componente della RSU il cui mandato è scaduto, che ha evidenziato come primo punto la riattivazione della trattativa con i vertici politici dell’Unione dei Comuni che al momento è in standby per il tempo concesso alla controparte di predisporre gli atti per le assunzioni richieste.

Anche da parte dei rappresentanti della sanità e servizi sociali è stata ribadita la necessità della formazione e valorizzazione del personale e soprattutto delle assunzioni di nuovo personale da affiancare a quello presente in questi ultimi anno logorato dall’emergenza pandemica.

Nell’empolese si voterà in undici Comuni, nell’Unione dei Comuni, ed in due Rsa (Montespertoli e Certaldo), si vota anche nella Asl Toscana Centro, Ospedale di Empoli.

La Cgil presenta una lista con undici candidati per l’Unione dei Comuni: Riccardo Maltinti, Simona Di Crescenzio, Lisa Squarzanti, Vittoria Iozzi, Alessandra Tinti, Debora Scarselli, Alessia Bracali, Mauro Daini e Maria Rita Sgalambro.

La lista dei candidati al Comune di Empoli è composta da undici nominativi: Marcello Bini, Roberto Campatelli, Marina Rossi, Filippo Scarselli, Elena Antonelli, Lorenzo Chiarini, Carlo Cortesi, Veronica Colangelo, Carlo Ghilli e Michele Vincenti.

Sono ventidue invece ventidue i componenti la lista dei candidati per elezione a rappresentate sindacale per la Asl Toscana Centro, ospedale di Empoli: Calogera Sabrina Leto, Alessandro Balducci, Silvia Bastianoni, Eleonora Bettini, Barbara Cantini, Maria Elvira Cecere, Pasquale Cordì, Giulia De Mola, Monica Fondelli, Paolo Gaggelli, Emanuele Ginori, Lucia Loiacono, Valentina Magnani, Laura Manetti, Daniele Martino, Michela Micheli, Fabrizio Ripetti, Sabrina Saventi, Fortuna Solipano, Tamara Spini, Vita Testaino e Denise Valenti.