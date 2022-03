Un’unica “casa” per le associazioni di Santa Croce. Uno spazio funzionale e completamente rinnovato, in pieno centro storico, ideale per darsi appuntamento e organizzare ritrovi o riunioni. È la Casa delle Associazioni inaugurata questa mattina, 26 marzo, al civico 68 di corso Mazzini, nei locali un tempo occupati dall’ufficio anagrafe oggi trasferito al piano terra del palazzo comunale. Uno spazio recuperato e restaurato grazie agli utili della Santa Croce Pubblici Servizi, l’azienda a partecipazione pubblica che gestisce le farmacie comunali. All’inaugurazione erano presenti infatti l’attuale amministratore Massimo Patentini e il suo predecessore Filippo Dani, che alcuni anni fa aveva avviato il progetto insieme all’allora assessore Carla Zucchi.

“Con questa inaugurazione completiamo gli investimenti per il centro storico per quanto riguarda le proprietà comunali”, ha detto la sindaca Giulia Deidda prima di consegnare le chiavi alle associazioni che da oggi potranno iniziare a sfruttare i locali di corso Mazzini. Otto al momento le associazioni che hanno fatto richiesta: Auser, Fratres, Cossan (Comunità senegalese Santa Croce), Disso ( Diaspora senegalese per lo sviluppo e la solidarietà), associazione di testato amatoriale Sopra le righe, associazione Luca Nuti, Centro commerciale naturale e Associazione Carnevale. “Mi auguro che presto a queste otto associazioni possano aggiungersene altre – ha aggiunto Deidda – perché il bando è ancora aperto ed è disponibile sul sito del Comune. Credo che questa struttura rappresenti per le associazioni un momento di crescita e di confronto, ma anche un’occasione per frequentare e vivere di più il nostro centro storico”. Proprio in quest’ottica, Deidda ha annunciato che dal mese di settembre troverà posto negli stessi locali anche l’Ufficio tributi, recentemente internalizzato dopo gli anni di gestione affidati a Sepi. “In questo modo – ha detto Deidda – questo spazio potrà essere aperto anche al mattino, per poi essere frequentato dalle associazioni dal pomeriggio e soprattutto la sera. Era del resto una delle richieste dei commercianti: quella di riportare alcuni servizi in paese per fare vivere di più il centro storico”.