Via alla gara per la nuova bretella fra il parco di Serravalle e la Tosco Romagnola

Passo avanti importante per il miglioramento della viabilità empolese. Lo scorso 21 di marzo si è infatti svolta la gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della bretella che collegherà la zona di Serravalle e quella sportiva di via delle Olimpiadi con la strada statale 67 Tosco Romagnola.

Un infrastruttura importante e strategica, un asse viario di circa 900 metri, che costituirà un’importante via di collegamento tra le zone limitrofe al parco di Serravalle, lo stadio comunale “Carlo Castellani” e lo svincolo di Empoli Est della Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI.

L’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto è stata di 1.153.916,927 euro. La realizzazione del nuovo raccordo stradale era nel programma della giunta, e la nuova strada, salvo imprevisti, potrebbe essere percorribile già nei primi mesi del prossimo anno.

La bretella migliorerà notevolmente la viabilità e soprattutto la vita dei cittadini del quartiere empolese che da anni aspettano di essere liberati dal traffico. Quel giorno pare avvicinarsi ed anche per coloro che lo frequentano per i numerosi servizi, attività, eventi che lì hanno sede, dalle strutture sportive, al mercato, dalle scuole, dal parco urbano, alle manifestazioni estive.

Lo stesso beneficio lo riceveranno anche gli empolese residenti a Pontorme in quanto attualmente i flussi di traffico diretti dalla superstrada verso la zona di Serravalle sono costretti ad attraversare il centro abitato di Empoli entrando in Pontorme, mentre quelli diretti allo stadio Castellani possono sfruttare lo stesso asse diretto al parco di Serravalle oppure continuare ad attraversare viale Francesco Petrarca.

Questa nuova viabilità consente quindi di alleggerire notevolmente il carico del flusso veicolare sulla rete stradale urbana a partire dalla rotatoria su via Bisarnella e l’incrocio di via Masini. La nuova strada rappresenta inoltre una valida alternativa di accesso ai centri abitati di Pontorme e Cortenuova per chi proviene sia da Empoli che dalla FI-PI-LI.

Secondo il progetto l’infrastruttura prenderà il via dalla strada già presente a lato del parco di Serravalle, il suo prolungamento si incuneerà nell’abitato di San Martino sbucando poi sulla Tosco Romagnola all’altezza di via della Piccola, all’ingresso della zona commerciale di Pontorme, dove è già presente una rotatoria.

Nel tratto a scorrimento il limite massimo di velocità sarà di 50 km/h, che scenderà a 30 km/h nel tratto fra San Martino a Pontorme e via Serravalle