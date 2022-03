Vigili del fuoco di Castelfranco portano beni e aiuti all’Ucraina

Non si esaurisce la solidarietà del comprensorio del Cuoio nei confronti dell’Ucraina. Alcuni vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, liberi dal servizio, grazie alla disponibilità e generosità di alcune aziende del comprensorio del Cuoio che hanno messo a disposizione loro 4 furgoni e 1 autovettura si recheranno a Dublino in Polonia per portare una parte di aiuti umanitari raccolti dalle Misericordie Pisane.

A Dublino ci sarà personale delle Misericordie che si occuperà dello scarico e gestione, insieme a personale locale. La partenza è prevista per le 9 di domani (28 marzo) dal distaccamento dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto.