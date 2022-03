Associazione nazionale carabinieri nella protezione civile regionale

Il nucleo dell’Associazione nazionale carabinieri di Fucecchio entra a far parte della protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri della Regione Toscana che si è costituito sabato 26 marzo. Il macro nucleo che raggruppa i nuclei provinciali delle associazioni nazionali della regione, al quale quello fucecchiese ha fin da subito aderito, nasce dalla volontà di “unire le energie e le professionalità raggiunte da gli ex uomini e donne dell’Arma per costituire un nucleo di Protezione Civile di secondo livello in grado di interfacciarsi in modo organico e puntuale con le esigenze di tutti i cittadini della Regione Toscana”.

Questo obiettivo era già nei progetti dell’Associazione nazionale dei carabinieri prima della grande emergenza pandemica covid 19. Ed è proprio ripartendo dalla grande esperienza di vita di questo brutto periodo che è stato costituito nella sede del nucleo di Protezione Civile di Prato un nuovo organismo costituito da alcuni nuclei di Protezione Civile aderenti all’Associazione Nazionale Carabinieri della Toscana capace, sia per risorse umane che per mezzi, di far fronte a numerose emergenze di ogni tipo.

Per il nucleo di Protezione Civile Anc di Fucecchio era presente il presidente Salvatore Spitaleri che ha avuto l’onore di firmare la formazione di questa nuova entità. “Finalmente siamo pronti – ha detto -. Abbiamo raggiunto quella maturità necessaria per dare forza alle nostre capacità. Siamo nati in un momento storico di grande necessità, abbiamo dato il nostro contributo a tutti i cittadini della Regione Toscana senza mai tirarci indietro ed abbiamo contribuito a regalare un sorriso a tutte quelle persone che in modo diretto e indiretto sono stati colpiti dall’emergenza Covid. Ci siamo resi conto che siamo una nuova realtà capace di dare, con l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto in quanto carabinieri, una mano di aiuto alle persone che hanno bisogno. Crediamo in questa nuova forza e per questo abbiamo deciso di metterci insieme”.

Il nucleo dell’associazione nazionale della Protezione Civile di Fucecchio da anni svolge servizio di supporto alla polizia locale durante gli eventi e le manifestazioni sia storiche e sia sportive che si svolgono in città. Durante il periodo pandemico, la presenza del persone del nucleo davanti gli istituti scolastici per sensibilizzare i ragazzi e gli adulti all’uso dei dispositivi di protezione personale ed al rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale è stato pressoché continuo. Di recente grazie ad un apposita convenzione stipulata con il Comune il personale del nucleo fucecchiese staziona davanti i plessi scolastici degli istituti superiori per il progetto “Scuole sicure”.