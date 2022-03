“A tornare spesso sullo stesso argomento si rischia di diventare noiosi, ma rivolgersi agli organi di informazione è rimasto l’unico modo che hanno i cittadini per tenere alta l’attenzione su un fenomeno che pare non aver fine: quello dell’assenza di senso civico di alcuni invisibili”.

Inizia in questo modo lo sfogo di un lettore che punta nuovamente il dito contro l’abbandono dei rifiuti che oltre a rischiare di trasformare Fucecchio in una pattumiera a cielo aperto, dà una immagine della città non rispondente al vero.

“E’ deprimente – scrive il lettore – nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale finalizzati alla pulizia dell’ambiente e degli istituti scolastici che prevedono nei loro programmi anche l’educazione ambientale, che vi siano persone che hanno un livello di senso civico molto basso per non dire assente. Mi riferisco, agli invisibili, a quei cittadini che probabilmente non sono registrati nelle banche dati dell’ente gestore del servizio di igiene ambientale che quotidianamente conferiscono il sacchetto della spazzatura dentro o all’esterno dei cestini dei rifiuti anziché seguire le regole del sistema di raccolta porta a porta ormai consolidato e per il quale Fucecchio risulta essere tra i comuni più virtuosi.

Foto 3 di 6











Questi comportamenti, che in particolare si riscontrano in via Leonardo da Vinci, via Giotto, via Fucecchiello e via Pascoli, purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, oltre ad avere un costo sociale, danno una pessima immagine della nostra città. Ed allora mi chiedo se non sia il caso che chi di competenza inizi ad aprire i sacchetti per cercare indizi per risalire agli autori, non occasionalmente, ma quotidianamente, perché questi comportamenti cessano quando vengono resi pubblici attraverso gli organi di informazione per poi riprendere quando, come suol dirsi, le acque si sono calmate. Questi invisibili devono sentire ‘il fiato sul collo’ delle autorità perché non possono permettersi di vendere all’ilarità pubblica la nostra città.

Forse si è mandato via un po’ troppo alla svelta buona parte delle polizia locale che comunque fungeva da deterrente, forse abbiamo liquidato troppo in fretta anche gli ispettori ambientali che avrebbero dovuto essere impiegati in maniera più consona e soprattutto più continua, forse noi cittadini dovremmo collaborare di più segnalando le situazioni più critiche e fornire alle autorità tutte le informazioni che abbiamo, come avvenuto proprio questa mattina ad Empoli (questa la notizia), fatto sta – conclude il lettore – che il fenomeno degli invisibili della tariffa di igiene ambientale continua a crescere”.

Da San Miniato

Cestini pieni sono stati segnalati anche a San Miniato. I rifiuti che escono non sembrano tanto domestici quanto residui di una merenda ma, segnala un lettore, “sono lì da venerdì almeno. Siamo ai Giardini Bucalossi, in centro. Quando i cestini sono così pieni, basta buttare un foglio di carta o un fazzoletto per ritrovarlo in terra. Tutto intorno ci sono fogli di carta per terra”.