Lavori in FiPiLi, chiude lo svincolo di Montelupo per diminuire la pressione sul traffico

Proseguono nei tempi stabiliti i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della FiPiLi, nel tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo Fiorentino e quello di Empoli est: oltre 5 milioni di euro di interventi spalmati su 3 chilometri di strada.

Attualmente il cantiere riguarda poco più di un chilometro di strada e da domani mattina alle 9, per diminuire la pressione del traffico e alleggerire l’unica corsia di marcia in direzione mare chiude lo svincolo in entrata da Montelupo verso la FiPiLi . Si potrà entrare nella superstrada da Empoli est utilizzando la tosco-romagnola. Lo svincolo di Montelupo rimane aperto in uscita per consentire ai mezzi di uscire dalla superstrada inserirsi nella Tosco romagnola e poi rientrare dopo.

“E’ un correttivo che abbiamo preso – spiega l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli – in seguito al monitoraggio dei primi giorni, una misura volta a fluidificare il traffico nel tratto interessato dal cantiere”. Siamo nella fase 1 dei lavori, quella che durerà fino al 29 aprile in cui viene montato il cantiere e vengono chiuse le corsie di sorpasso sia in direzione mare che in direzione Firenze. Sarà demolito il vecchio new jersey che verrà sostituito con una nuova barriera e verranno realizzati i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. L’orario di lavoro è articolato in due turni: dalle 8 alle 17 e dalle 22 alle 6. Il che significa che non solo è previsto il lavoro di notte, ma che anche è stata pensata un’interruzione dei lavori dalle 17 alle 22 e dalle 6 alle 8, in modo da evitare, nelle ore in cui ci sono i maggiori picchi di traffico, interferenze fra l’utenza e il cantiere.

Dal 30 aprile fino al 30 giungo scatterà la fase 2: il traffico veicolare viene spostato sulla carreggiata direzione Firenze con doppio senso di marcia separato da new jersey e verranno eseguiti i lavori sulla semicarreggiata direzione mare. Durante questa fase sarà ripristinata la pavimentazione con asfalto drenante, verranno sostituite le barriere fonoassorbenti e predisposte le reti informatiche. Dall’1 ottobre al 4 novembre i lavori entrano nella terza fase, il traffico viene spostato sulla carreggiata in direzione mare con doppio senso di marcia separato da new jersey, mentre i lavori verranno eseguiti sulla semicarreggiatea direzione Firenze. Anche in questo caso verrà ripristinata la pavimentazione con asfalto drenante, verranno sostituite le barriere fonoassorbenti e predisposte le reti informatiche.

“Siamo impegnati nel cercare di mitigare gli effetti degli interventi necessari su una strada molto trafficata. Ricordo anche i lavori di notte, la sospensione dell’attività del cantiere nelle fasce più trafficate e l’apertura ai mezzi pesanti della Sp3 Bientinese, tutte misure che abbiamo preso per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

Le fasi con la stessa modalità si ripeteranno anche nella zona due nella quale i lavori cominceranno il 5 novembre; dal 5 novembre al 13 dicembre la prima fase; dal 14 dicembre al 1 febbraio la seconda fase ; dal 2 febbraio al 23 marzo 2023 la terza fase.