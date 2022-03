Nuova opportunità dopo le medie: a Santa Croce corso triennale per servizi all’impresa

Cresce l’offerta per l’istruzione scolastica superiore del Valdarno inferiore. Nonostante il periodo delle preiscrizioni sul portale Scuola in chiaro del Miur sia stato chiuso un paio di mesi fa, per i ragazzi delle terze medie del Comprensorio del Cuoio e comunque tutti gli under 18 si apre una nuova prospettiva per proseguire gli studi.

La Regione Toscana ha infatti assegnato a Santa Croce sull’Arno un secondo corso Iefp per il triennio che inizia il prossimo settembre, affiancando al già presente Ea 2 – Estetista addetto un secondo indirizzo dal titolo Osi – Operatore ai servizi di impresa, erogato dall’agenzia formativa Forium.

I corsi Iefp, riconosciuti dal Miur per l’assolvimento dell’obbligo formativo, sono gratuiti per tutti i ragazzi che si iscrivono perché finanziati dalla Regione stessa: nel caso di questo secondo corso partecipa nell’organizzazione anche l’agenzia formativa Copernico. Chi termina il triennio – della durata totale di 3168 ore – ottiene una qualifica professionale europea di terzo livello Eqf, con la possibilità di scegliere se proseguire gli studi in quarta superiore o andare a cercare un’occupazione facendo valere il titolo conseguito.

L’operatore ai servizi di impresa, nel piano didattico del corso, viene presentato come quella figura professionale chiamata a intervenire, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile.

Il triennale Iefp Osi sarà strutturato in tre macroaree di apprendimento: 1184 ore di formazione teorica (di cui 45 ore di accompagnamento), 1184 ore di formazione laboratoriale e 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Questo significa che per ogni anno di frequenza sono previste 1056 ore di formazione, incentrate su molte materie, da quelle tradizionali a quelle più specifiche per un operatore di impresa: a questo proposito verranno approfondite politiche su sicurezza, ambiente, e qualità; le tecniche di lavoro, l’organizzazione dell’impresa e il marketing; le regole dell’accoglienza; la gestione della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche; come organizzare riunioni e trasferte. E poi la registrazione della documentazione contabile, la redazione ed emissione dei documenti di vendita e di acquisto, la valutazione della correttezza delle attività amministrative nella relazione con servizi e interlocutori interni/esterni.

Saranno previste anche interessanti e formative attività extra curriculari: laboratorio uso e abuso di alcool e sostanze (8 ore); laboratorio di writing (10 ore); laboratorio di service learning (10 ore); incontri con gli studenti e le famiglie (sei incontri nel triennio). Inoltre verrà offerto un seminario per docenti, sugli aspetti metodologici (4 ore).

Per quanto riguarda i materiali didattici, quelli a disposizione dei corsisti saranno totalmente digitali: non sarà necessario acquistare nessun libro di testo. Ogni alunno sarà dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, e di materiale per l’esercizio della professione in modo completamente gratuito.

I ragazzi saranno sempre seguiti da un tutor che si confronterà con genitori/tutori e gruppo di lavoro. Per informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero 0571.360069, scrivere una email a info@forium.it oppure prendere un appuntamento in Forium (Via del Bosco 264 a Santa Croce sull’Arno) con le referenti Cinzia Mastromarino ed Elena Profeti.

Con Ea 2 – Estetista addetto prima e Osi – Operatore ai servizi di impresa adesso, il Comprensorio del Cuoio consolida la presenza dei corsi Iefp sul territorio come alternativa alle tre scuole superiori presenti a Fucecchio e San Miniato. La prima edizione di Ea si concluderà nella tarda primavera del 2022, mentre in passato la Regione Toscana aveva finanziato sul territorio altri interventi relativi alla meccanica e alla meccatronica delle autoriparazioni, in cui Forium è stata sempre coinvolta come agenzia formativa di riferimento per il Valdarno inferiore.