Empoli cerca due educatori di asilo nido

È stato pubblicato un avviso di mobilità volontaria a copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C, profilo professionale di educatore asilo nido, per il servizio educativo all’Infanzia del Comune di Empoli.

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti in una Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato, categoria C, come educatore di asilo nido o con titolo ad esso equivalente, ma anche coloro che sono in servizio a tempo parziale e disponibili a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno nel momento dell’immissione in servizio al Comune di Empoli.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di Empoli – U.O.C. Gestione Risorse Umane, Via G. del Papa 41 – 50053 Empoli (Fi), entro il 22 aprile 2022.