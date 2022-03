Lavori in corso per la sicurezza idraulica di Casteldelbosco, il Comune lo spiega alla consulta

Alcuni lavori sarebbero stati già fatti, mentre altri strutturali sarebbero attesi per la prossima estate. Il Comune di Montopoli Valdarno risponde così alla domanda, un po’ indispettita, dei membri della consulta di Casteldelbosco che avevano chiesto “Toc toc…c’è nessuno? I cittadini vorrebbero una risposta” su una questione ormai annosa, riguardante lo stato “idraulico” della frazione.

Il tema è noto e riguarda alcune opere di regimentazione delle acque, necessarie onde evitare allagamenti nella parte più bassa della frazione verso la ferrovia e quartieri annessi. Fra questi, anche la ritombatura di alcuni fossi, nei pressi di via Arno e non solo, che in occasione di acquazzoni e bombe d’acqua regolarmente soffrono di allagamenti e via dicendo. Una situazione della quale, in realtà, la stessa consulta ha parlato a suo tempo, ponendo questioni precise ad un’amministrazione che si è più volte impegnata a dare il via alla progettazione dei lavori.

Progettazione che, a mesi di distanza dalle discussioni in sede di consulta, non sarebbe ancora avvenuta, malgrado anche recenti prese di posizione del sindaco e della giunta in merito, che sono accusati adesso dalla consulta di non rispondere alle domande dei cittadini.

“Ad Ottobre l’Amministrazione aveva affermato di aver dato mandato agli uffici tecnici, già da molto tempo, di trovare una soluzione a questi problemi strutturali. In data 2 gennaio, chiedevamo direttamente all’ufficio tecnico lo stato dell’arte della progettazione e della tempistica prevista per attuare gli interventi necessari – si legge nel volantino diffuso dai membri della consulta e affisso in giro per il paese. – Con nostra grande sorpresa in data 3 gennaio, l’ufficio rispondeva che gli uffici preposti non sono mai stati coinvolti ne tanto meno incaricati di studiare soluzioni per le criticità”.

“Alla luce di questa nota, sempre a gennaio, chiedevamo all’Amministrazione se questo incarico fosse stato dato e se i lavori fossero stati inseriti nel programma di opere pubbliche, chiedendo conto anche delle tempistiche – continuano dalla consulta. – Non avendo ricevuto risposta abbiamo anche sollecitato, ma nessuno ad oggi ci ha degnato di una risposta”.

Da parte del comune intanto rigettano le accuse di non essersi occupati della questione, che invece, a detta anche del sindaco, è stata oggetto di numerose discussioni sia in sede di consiglio comunale a dicembre, nel dibattito propedeutico all’approvazione del bilancio, sia in vista del prossimo avallo del Piano Strutturale.

(notizia in aggiornamento)