Taglio e rimozione piante, cantieri a Fucecchio

L’opera di taglio e rimozione di alberi intorno a Fucecchio continua. La Città metropolitana di Firenze avvisa infatti della presenza di alcuni cantieri mobili fino al prossimo 3 maggio.

In particolare è previsto il senso unico alternato e la chiusura per brevi periodi e a tratti tra le 8 e le 19 sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio nel comune di Cerreto Guidi, sulla strada provinciale 15 Lucchese Romana nel comune di Fucecchio e sulla strada provinciale 61 di Poggio Adorno sempre nel territorio comunale di Fucecchio.