Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha donato un defibrillatore, dispositivo salvavita, alla scuola primaria e dell’infanzia di San Donato di San Miniato che fa parte dell’istituto comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola. La consegna e l’installazione è avvenuta ieri 29 marzo alla preside dell’istituto Graziella Costanzo e la vicepreside Lucia Castaldi, presente il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’assessore alla scuola Giulia Profeti, le insegnanti e i rappresentati dell’associazione.

“Dopo la consegna – ha detto il presidente Gianluca Centola – ho spiegato il funzionamento del defibrillatore e come intervenire in caso di arresto cardiaco, poche e semplici manovre che tutti possono fare e che possono realmente salvare una vita. Questa donazione è avvenuta anche grazie a chi ha creduto in noi e nei nostri progetti in particolare le aziende che ci hanno sostenuto nella realizzazione della statua di Napoleone presente a San Miniato”. Il mese prossimo un’altra donazione ci sarà per la scuola di San Miniato Basso.

Presente anche Paolo Bartali, che è stato il presidente fondatore del Club e ora è membro onorario a vita, che ringrazia la Round Table 76 della donazione proprio nella scuola che lui ha frequentato da bambino ed ora frequentano i suoi figli.