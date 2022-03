Via libera al progetto esecutivo per congiungere Madonna dell’Acqua a Cisanello

Via libera alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione della viabilità nord di Pisa, relativamente al primo tratto del percorso destinato a congiungere Madonna dell’Acqua e Cisanello.

E’ quanto prevede l’accordo di programma che a breve verrà sottoscritto tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa per un intervento che comporta un investimento di 21 milioni e 32.000 euro. La Regione interverrà con fondi propri per 6,8 milioni di euro, la Provincia di Pisa con 1,2 milioni e il resto, pari a 13 milioni di euro, arriverà dalle risorse statali del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

“Si tratta – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio, Stefano Baccelli – di un intervento economicamente rilevante e del primo tratto, di circa 2 chilometri di lunghezza, un’opera strategica per l’area pisana come la variante all’Aurelia, un’alternativa viaria diretta, che inizierà nel Comune di San Giuliano Terme e sarà in grado di fluidificare il traffico ed alleggerire i flussi attualmente diretti verso la città. L’obiettivo è di collegare meglio e rendere quindi più velocemente raggiungibile il presidio ospedaliero di Cisanello, abbreviando decisamente i tempi di percorrenza”.

La realizzazione di quest’opera ha un calendario piuttosto serrato: entro la fine dell’anno dovrà essere bandita la gara e aggiudicati i lavori, il cui inizio è previsto entro il 2023. La loro durata stimata è di 1 anno e 2 mesi, con la conclusione che è in programma nel corso del primo semestre del 2025.

Il soggetto attuatore e la stazione appaltante sarà la Provincia di Pisa.