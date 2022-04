Ordine dei commercialisti di Pisa, ecco il nuovo consiglio

L’assemblea degli iscritti ha rinnovato tramite voto elettronico il consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pisa e il revisore unico. La lista “Verso le nuove sfide della professione” con capolista Stefano Sartini con studio a Ponsacco ha ottenuto il consenso degli iscritti e Sartini è stato eletto presidente dell’Ordine di Pisa.

Il consiglio comprende, oltre al presidente, dieci consiglieri: tre riconferme ovvero Massimo Masoni (vice presidente), Francesca Cavaliere (segretario), Andrea Ciuti (tesoriere) e sette nuove entrate Maurizio Roventini, Rita Doccini, Mario De Luca, Roberta Vaselli, Michele Gelli, Paola Dell’Antico, Pasquale Romano. Come revisore unico è stato nominato Alessio Bachi.

“Il neoeletto Consiglio – parla il presidente Sartini – si propone di consolidare il ruolo del commercialista a supporto delle istituzioni, del tessuto imprenditoriale locale e del cittadino. In un periodo caratterizzato da costanti difficoltà come quello in cui stiamo vivendo, avere il sostegno di un professionista qualificato risulterà determinante per la collettività. Non mancheremo ovviamente di fornire anche i giusti strumenti ed il costante affiancamento a tutti i colleghi pisani nel corso della loro vita professionale”.

Elemento di novità di queste elezioni nel rispetto della normativa nazionale è stata la nomina del comitato pari opportunità, la cui presidenza è stata affidata a Francesca Cavaliere. I sei componenti eletti del comitato sono Laura Agudio (vice presidente), Irene Bertelli, Gianluca Menicagli, Francesco Rossi ed Eleonora Settesoldi.