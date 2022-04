Il Comune di Empoli spinge con il piede sull’acceleratore dei fontanelli con acqua di alta qualità. Il 31 marzo è stato inaugurato un nuovo fontanello, il quinto dell’era Barnini, in via Peruzzi, nei pressi ella scuola primaria di Avane. All’inaugurazione della nuova struttura realizzato dal gestore idrico, sono intervenuti il sindaco del Comune di Empoli Brenda Barnini e Giuseppe Sardu, Giancarlo Faenzi e Fabio Trolese, rispettivamente presidente, vicepresidente e amministratore delegato di Acque e tra gli altri, presente anche l’assessore Valentina Torrini.

Quello di via Peruzzi, è il quinto impianto che eroga “acqua buona” sul territorio ed è stato realizzato grazie anche al contributo diretto dell’amministrazione comunale che ha coperto il 50% dell’investimento per la sua realizzazione. Gli altri, gradualmente nel tempo, sono stati a suo tempo installati a Pozzale, Ponte a Elsa, nella zona sportiva di via di via delle Olimpiadi e nel quartiere di Santa Maria.

Una distribuzione omogenea sul territorio empolese, uno ogni quartiere, e praticamente un fontanello ogni 10mila abitanti, a differenza di altri Comuni, come ad esempio Fucecchio, che è rimasto fermo ad uno in piazza Pertini risalente ormai ad oltre un decennio fa.

Ed in tutta onestà nella città di Montanelli un fontanello per le frazioni potrebbe essere una buona idea, come ad esempio, con una struttura architettonica rispettosa dei luoghi, potrebbe essere installato anche nel centro storico in modo da evitare ai residenti di muoversi in auto verso i centri commerciali per fare rifornimento di acqua da bere ed al tempo stesso limitare l’uso della plastica delle bottiglie che poi deve essere smaltita.

Empoli con i suoi 5 fontanelli manda quindi un messaggio forte in questo senso alla sua popolazione, e forse anche ad altri Comuni limitrofi, su quanto sia utile utilizzare l’acqua del proprio acquedotto invece di comprare acqua dentro a contenitori di plastica. Diminuire l’utilizzo di plastica è una priorità e il fontanello è uno degli strumenti che consente a tutti i contribuire a questa buona pratica.