Radioestesia e radionica, al via il corso a San Miniato

Parlare di radioestesia e radionica oggi vuol dire parlare di un settore a cui fanno riferimento sempre più persone. Fabio Monti Sharmanà si occupa da decenni delle onde di forma e oggi, non solo costruisce strumenti in grado di aiutare l’operatore, ma trasmette il suo sapere attraverso corsi formativi, uno dei quali prenderà il via a San Miniato.

Fabio Sharmanà è un importante radioestesista e radionico italiano. Fin dalla gioventù si è preparato sia professionalmente che con ulteriori studi, fino a divenire uno dei maggiori esperti. La sua formazione è avvenuta anche grazie al contatto con studiosi e ricercatori come Pierluigi Ighina e Mario Pinkerle. I suoi approfonditi studi su antichi strumenti egizi come Ankh e Djed sono oggi tra i più interessanti.

Il termine radiestesia deriva dal latino “radius” cioè raggio, e dal greco “àistesis” cioè sensibilità. L’uomo vive in un mondo fatto di onde e vibrazioni ed è solo per i suoi sensi assopiti che non ne percepisce l’intensità e la presenza.

All’interno del suo corso Sharmanà spiega cosa sono radioestesia e radionica, parla delle onde di forma, degli strumenti di rilevazione, e le differenze tra materiali e loro singole valenze. E ancora tratterà di imprinting e connessione, di ambiente di lavoro e di tutte le fasi necessarie per aprire e chiudere quella che viene chiamata sessione. Saranno affrontati argomenti come la pulizia dei luoghi, la pulizia degli strumenti, la corretta formulazione delle domande, cosa sono i quadranti e come si utilizzano e come usare gli insegnamenti appresi nella vita quotidiana.

Il corso è organizzato da Il cerchio Iadeo associazione di promozione sociale di Forlì e si svolgerà a San Miniato. Durante il corso saranno messi a disposizione strumenti per prove e saranno rilasciate dispense e attestato di partecipazione.

La durata è di due giornate divise in due date per dare modo agli allievi di apprendere e interiorizzare gli insegnamenti prima di metterli in pratica nella loro vita quotidiana.

La prima giornata si terrà domenica 24 aprile dalle 10 alle 18 con pausa pranzo in loco. La seconda giornata è prevista per sabato 14 maggio prossimo.