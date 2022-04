Abbandono rifiuti e degrado, al via il “Plastic Free” day nell’Empolese Valdelsa

Guanti, pinze e sacchi alla mano, per trascorrere una domenica mattina all’insegna dell’impegno e dell’attenzione per l’ambiente. E’ lo spirito del Plastic free Empolese Valdelsa, l’iniziativa dedicata alla raccolta rifiuti che si terrà a Empoli e Montelupo domenica 10 aprile.

I numerosi volontari delle due città che hanno già dato la disponibilità aderendo alla giornata nazionale dell’associazione, si ritroveranno in via Pratella alle 9,15, puntuali per ripulire il parcheggio e l’area verde intorno al sottopassaggio.

“Abbiamo l’occasione di far sentire la nostra voce – sottolinea il referente per Empoli – L’Empolese Valdelsa è pronto a partecipare all’evento nazionale di Plastic free. Domenica 10 aprile ci ritroveremo alle 9,15 in via Pratella. Con il referente provinciale Alberto Vezzani e il referente di Montelupo Gabriele Brogi, abbiamo scelto questa zona di collegamento tra Empoli e Montelupo, poiché in evidente stato di abbandono”.

“Mi sono occupato personalmente del sopralluogo – prosegue il referente – e, al di là dei classici rifiuti, ho notato che, quella che da lontano sembrava ghiaia, si trattava di gommapiuma frammentata in piccoli pezzi. A sottolineare l’assurdità della situazione ambientale. Domenica invitiamo a partecipare tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e il nostro territorio”.