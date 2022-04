Nel comune di Pisa 31 nuove assunzioni

Sono 31 i nuovi assunti al Comune di Pisa che sono entrati in servizio ieri, venerdì 1 aprile. Cinque istruttori amministrativi, sette agenti di polizia punicipale, otto tecnici geometri, cinque responsabili amministrativi, un agronomo, un falegname, un elettricista, un tecnico informatico, un educatore di asilo nido e un autista. Questi i profili dell’ultima tranche di neoassunti provenienti dalle graduatorie dei vari concorsi pubblici che il Comune di Pisa ha bandito dal 2020 al 2022 per rispondere al fabbisogno di personale dell’ente.

Ad accogliere i nuovi assunti nel loro primo giorno di lavoro sono stati il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore al personale Giovanna Bonanno, riuniti in Sala Baleari per un breve saluto. “Stamani ho dato il benvenuto ai 31 nuovi dipendenti del Comune di Pisa nel loro primo giorno di lavoro – ha dichiarato Michele Conti -. Nonostante la pandemia e le difficoltà di questi anni come Amministrazione abbiamo avuto la capacità di bandire e portare a termine molti concorsi per far fronte al fabbisogno di personale e rinnovare la macchina comunale con personale giovane e preparato. Ho augurato ai nuovi arrivati buon lavoro, sperando di trovare ciascuno una propria realizzazione professionale, che potrà spaziare nei molti ambiti di cui si occupa il Comune, apportando energie nuove che contribuiranno sicuramente a dare servizi sempre più efficienti alla cittadinanza”.

“Mi ha fatto veramente piacere – ha proseguito il sindaco – vedere oggi tante persone giovani che danno concretezza alla nostra volontà di rinnovare l’ente: quando gli atti, i piani di assunzione poi diventano persone vere, è un passaggio che ci riempie di soddisfazione. Per questi giovani sappiamo che è una giornata importante, perché rappresenta la sicurezza di avere un lavoro a tempo indeterminato, di potersi costruire una vita indipendente e una famiglia, facendo un percorso di crescita personale e professionale. Questo ci riempie di gioia, siamo lieti che il Comune possa contribuire a fornire risposte alle esigenze di tanti giovani del nostro territorio.”

“L’amministrazione – ha aggiunto l’assessore Giovanna Bonanno – in questi anni ha messo massimo impegno e attenzione nel funzionamento della macchina comunale, lavorando assiduamente per rinnovare e incrementare l’organico dell’ente. I numeri parlano chiaro: nel 2021 abbiamo fatto 75 nuove assunzioni, mentre nel 2022, da gennaio ad oggi, sono entrati in servizio altre 36 persone (di cui 31 oggi). Nel mese di aprile sono previste ulteriori 16 assunzioni, di cui 7 amministrativi e 9 operatori tecnici, mentre nei mesi successivi, entro la fine dell’anno, sono previste ancora 36 assunzioni, per un totale di 88 nuovi assunti nel 2022. Ringrazio responsabile e dipendenti dell’ufficio personale che hanno lavorato con costanza e serietà, anche nel periodo più difficile della pandemia, per portare a termine le procedure ed arrivare alle nuove assunzioni. Un grande lavoro e uno sforzo continuo per accrescere l’organico con competenze nuove e poter migliorare la macchina comunale, offrendo servizi sempre più efficienti e ottimali ai cittadini”.