Si accende la luce verde per il collegamento ciclabile del capoluogo di Fucecchio con la frazione Torre. Un percorso che attraversa anche un tratto del Padule parallelo a via Burello e che arriva fino a piazza Montanelli. Previsto il collegamento con la ciclabile di via Bonaparte e con quella che da piazza XX settembre si dirige al polo scolastico e sportivo.

Il nuovo percorso si allaccerà anche con la Ciclopista dell’Arno. Una pista ciclabile che collegasse Fucecchio e Torre era stata più volte invocata non solo dagli abitanti della frazione, da sempre grandi appassionati delle due ruote, ma anche da tanti fucecchiesi amanti del verde, delle passeggiate all’aria aperta e di uno stile di vita più salutare.

Il progetto di fattibilità in linea tecnica è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta municipale, relatore lo stesso sindaco Alessio Spinelli, che più volte aveva espresso in passato la volontà di centrare questo importante e strategico obiettivo che ora pare sia proprio a portata di mano. L’intervento ha un costo complessivo di 5 milioni e 150mila euro, il progetto è stato redatto da personale interno all’ente e potrà essere realizzato subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e quindi previo adeguamento degli atti di programmazione e di bilancio.

Il percorso ciclabile si svilupperà in un primo tratto extraurbano da via Burello fino all’incrocio con via Porto di Burello e, dirigendosi verso sud, attraversando una vasta area di campagna oltrepasserà prima il Canale Maestro e poi il Torrente Usciana, fino a raggiungere ed oltrepassare anche il Rio di Fucecchio. Il percorso sarà realizzato a margine strada. Oltrepassato il Rio inizia il primo tratto urbano, sempre su via Burello, dove il percorso sarà realizzato tramite ampliamento del marciapiede esistente fino in prossimità della rotonda sulla SP11, dove per un piccolo tratto tornerà ad essere realizzato in sede propria parallela alla carreggiata.

Una volta oltrepassata la rotonda sulla SP11, tramite un attraversamento adeguatamente segnalato, il percorso continuerà ad essere di tipo urbano e realizzato in ampliamento del marciapiede esistente, correndo sempre verso sud lungo via I settembre fino a raggiungere il percorso esistente su via Napoleone Buonaparte che se sfruttato consente di oltrepassare con facilità la nuova rotatoria della Ferruzza in direzione centro. Superata la rotatoria della Ferruzza inizia il secondo tratto urbano realizzato lungo viale Buozzi tramite allargamento del marciapiede esistente. Tale tratto proseguirà in direzione del centro incontrando lo stadio Filippo Corsini e collegandosi all’altezza di piazza XX settembre con il percorso esistente di collegamento fra le scuole e gli impianti sportivi.

A quel punto proseguirà sempre sullo stesso lato della strada interessando via Landini Marchiani per raggiungere piazza Montanelli. A quel punto tramite un piccolo tratto di collegamento su via Nazario Sauro sarà collegato alla Ciclopista dell’Arno.

Il percorso in oggetto, sarà ricavato in parte tramite allargamento di marciapiedi esistenti ed in parte sarà realizzato ex novo in sede propria opportunamente delimitata e riservata alla circolazione pedonale e ciclabile. Trattandosi di traffico ciclopedonale locale sarà prevista la realizzazione del doppio senso di marcia. La larghezza utile del percorso è di circa 3 metri e ridotta a 2,5 metri nei tratti più critici ed in condizioni di restringimenti eccessivi della carreggiata stradale esistente.