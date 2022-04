Poste, ufficio chiuso fino a giugno a Pontedera

L’ufficio postale di via Silvio Pellico a Pontedera resterà chiuso dal pomeriggio di domani 5 aprile e fino al 31 maggio. Poste Italiane annuncia infatti che nei locali in cui ha sede l’ufficio saranno svolte “attività infrastrutturali”.

Nel periodo dei lavori, gli utenti si potranno rivolgere agli uffici limitrofi, primo tra tutti il Pontedera 2 di via Vittorio Veneto 46 che, per tutta la durata dei lavori, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35. L’ufficio è dotato anche di uno sportello Atm utilizzabile per 24 ore al giorno.

Nella struttura di via Veneto sarà disponibile anche uno sportello dedicato per la consegna dei pacchi, della corrispondenza e di altre operazioni. La data prevista per la riapertura dell’ufficio postale di via Silvio Pellico è l’1 giugno.