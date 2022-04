Reti Ambiente, risparmio da 700mila euro con la centralizzazione degli acquisti

Un risparmio di oltre 700mila euro. È questo il risultato di una gara effettuata da Retiambiente per lo smaltimento del rifiuto organico, che ha prodotto un ribasso dell’8 per cento con conseguenti risparmi per la società e quindi per i Comuni.

“La centralizzazione degli acquisti – hanno commentato da Retiambiente – è un processo indispensabile per arrivare a poter “spuntare” risparmi vantaggiosi. Stiamo addentrandoci in un periodo storico nel quale sarà sempre più necessario operare in modo oculato, in un’ottica di buona gestione e di contenimento dei costi”.

Retiambiente ha infatti strutturato un sistema di gestione per le gare pubbliche finalizzato all’efficientamento e pertanto in grado di spuntare condizioni più convenienti, mantenendo però alta l’attenzione per la qualità del servizio.

“Lo scopo dell’azienda – hanno concluso da Retiambiente – è quello di offrire ai Comuni un servizio di qualità, al minor costo possibile e nel rispetto dell’etica e della deontologia socio-ambientale. Il sistema di gestione delle gare potrà diventare un punto di riferimento importante per tutte le società del gruppo, che operano nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Massa-Carrara. Ottimizzare i costi rappresenta un vantaggio che potrà riverberarsi su tutti i territori, conseguentemente le società operative locali saranno orientate da Retiambiente a concentrare gli acquisti comuni, per iniziare fin da subito un percorso virtuoso, nell’ottica dell’attenzione verso il risparmio e quindi nell’interesse della collettività“.