Sport, divertimento e socializzazione: a Fucecchio nasce “Calcio libera tutti”

Crescita personale, esercizio fisico, regole condivise, aggregazione. Poche semplici parole per descrivere Calcio libera tutti, un progetto del Comune di Fucecchio che vuole favorire il benessere dei ragazzi.

A promuovere l’iniziativa è il centro giovani Sottosopra, in collaborazione con l’associazione Popoli uniti. L’obiettivo principale è quello di dare una possibilità in più a tutti quegli adolescenti che per mille ragioni non hanno l’opportunità di far parte di un team sportivo.

Il progetto si snoda attraverso allenamenti, partite e la possibilità di entrare in una vera squadra di calcetto, dove tutti hanno la possibilità di crescere e di fare nuove conoscenze, in modo totalmente gratuito per i partecipanti. Ma non è solo calcio, non è solo sport. È un modo divertente di vivere la socializzazione e crescere nel rispetto reciproco. Un nuovo modo di stare insieme.

La convocazione è quindi aperta: fino a venerdì 22 aprile tutti i ragazzi dai 16 ai 18 anni iscritti ad un percorso scolastico sono invitati a presentarsi al centro giovani Sottosopra (auditorium di Parco Corsini) tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30 per conoscere meglio quello che li aspetta e per iniziare insieme questa nuova attività.

Dopo una fase di preparazione che si svolgerà da maggio a luglio, la squadra a settembre sarà iscritta al torneo 2022/2023 di calcio a 5 promosso dall’Aca al centro sportivo di via Ronzinello a Fucecchio.

“Il nostro obiettivo – spiegano i responsabili del centro giovani Sottosopra – è quello di abbinare al calcio gli aspetti fondamentali del rispetto e della correttezza. Il tutto attraverso una sinergia con i genitori, che saranno chiamati a parlarci dei loro figli e a riferirci il loro impegno scolastico. Se il ragazzo si impegnerà a scuola e sarà bravo in casa, giusto per capirci, avrà un’occasione in più per giocare con noi a calcio”.

Per informazioni contattare il centro giovani Sottosopra di Fucecchio allo 0571.23331 o allo 0571.261740, oppure chiedere direttamente negli orari di apertura pomeridiani dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 18,30.