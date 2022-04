Ponte a Elsa saluta Franco, l’ultimo partigiano di San Miniato

Era un notissimo commerciante, per il negozio e per il banco al mercato. Ma Franco Faraoni, 94 anni, è forse l’ultimo partigiano di San Miniato, uno dei più giovani nella formazione partigiana Corrado Pannocchia, comandata da Loris Sliepizza nel gruppo di Mulin Nuovo Isola di Bruno Falaschi (che fu poi sindaco di San Miniato). Fu tra i feriti in azione e testimone della liberazione di San Miniato, il 24 luglio 1944.

Nella sua attività di commerciante, fu tra i primi a vendere jeans e abiti americani. Il Pelato o Buzzino, come era anche conosciuto, era di Ponte a Elsa e da poco aveva perduto il figlio Fabrizio (qui la notizia).