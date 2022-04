Rinnovo del consiglio e tesseramento, Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore si riunisce

Ci sono le elezioni per il rinnovo del Consiglio, il tesseramento e l’aggiornamento su questioni e progetti d’interesse come Cerbaie, centro storico di Fucecchio e Parco Corsini, Padule, vie dei Medici all’ordine del giorno della riunione di Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore. Giovedi 7 aprile, la prima convocazione è alle 21 e la seconda alle 21,15 a palazzo della Volta a Fucecchio.

Per il consiglio direttivo è possibile presentare la propria candidatura anticipatamente ai consueti recapiti (mediovaldarno@italianostra.org, 328-1289087 o anche nella sera stessa dell’assemblea. Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 soci eletti dall’assemblea. Il numero (sempre dispari) dei consiglieri da eleggere può essere stabilito dall’Assemblea. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Le schede espresse saranno valide soltanto se contenenti l’indicazione di un numero di candidati non superiore alla metà più uno del numero dei consiglieri da eleggere. I nuovi candidati devono essere presentati da almeno tre soci. I membri del consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.