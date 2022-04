“Un fontanello in centro storico”, la proposta di un lettore per Fucecchio

Perché non mettere un fontanello di acqua di qualità nel centro storico di Fucecchio? La proposta arriva da un nostro lettore che ci racconta di quando nella città che ha dato i natali a Indro Montanelli, i vecchi fucecchiesi erano soliti attingere acqua dalle fontanelle pubbliche in via La Marmora, in via delle Greppa all’angolo di Camullia, in via Sbrilli e sotto il loggiato delle ex carceri. Oggi quella vecchia tradizione superata dai tempi potrebbe essere nuovamente vissuta con i fontanelli che erogano acqua di qualità e che vengono installati ormai da diversi anni in tutti i Comuni del circondario.

“Ho letto su un vostro articolo – scrive il lettore – che nei giorni scorsi a Empoli è stato inaugurato il quinto fontanello, praticamente uno ogni diecimila abitanti. A Fucecchio siamo ancora fermi ad un solo impianto in piazza Pertini, e allora mi domando: perché non installarne uno anche nel centro storico? Ovviamente con una struttura architettonica consona i luoghi, l’impianto di erogazione dell’acqua potrebbe evitare ai residenti di muoversi in auto verso i centri commerciali evitando altresì di scaricare le pesanti casse d’acqua dal bagagliaio delle auto e trasportarle in casa, che comunque costa sempre un po’ di fatica. Un fontanello nella parte storica della città garantirebbe l’approvvigionamento dell’acqua da bere comodamente con una semplice passeggiata come avveniva un tempo, offrirebbe realmente alle famiglie opportunità concrete di risparmio economico, concorrerebbe altresì alla riduzione di rifiuti: meno plastica, meno consumo energetico, meno inquinamento, e potrebbe essere anche motivo di socializzazione come avveniva un tempo”.