Valorizzare il centro storico e un polo scolastico unico, le proposte della consulta per Montopoli

La parola chiave è stata valorizzare. Poi ci sono anche migliorare e ampliare. Sono molte le proposte, individuate come priorità dalla consulta di Montopoli Valdarno capoluogo, per il piano strutturale. Secondo la consulta, serve redigere “un piano di promozione del capoluogo individuando obiettivi, potenzialità e strategie”. Anche se l’obiettivo, alla fine, è uno: “portare gente a Montopoli e quindi favorire il turismo e l’economia”.

Per farlo, serve partire da quel che c’è: “centro storico, paesaggio, territorio incontaminato, opere di interesse storico, accademia Caccini, Terrecotte Milani”. Per la consulta, quindi, il piano strutturale deve puntare a “valorizzare il centro storico attraverso la cura delle facciate e degli spazi pubblici e privati, trasformare gli immobili dove si producevano le Terrecotte Milani in area di interesse storico, valorizzare l’attività Accademia Caccini anche individuando uno spazio adeguato della scuola, valorizzare il paesaggio e il nostro territorio incontaminato con interventi e iniziative che prevedano anche il ripristino della sentieristica e delle strade vicinali pubbliche, valorizzare la via Uliveta da un punto di vista turistico e ricreativo prevedendo aree a verde attrezzate e di sosta, valorizzare i siti di interesse storico presenti sul territorio apportando migliorie alle aree circostanti, migliorare l’arredo urbano, realizzare infrastrutture adeguate e quindi prevedere una viabilità alternativa per il centro storico, prevedere parcheggi su via Uliveta con minore impatto possibile, come realizzati in città storiche a noi vicine, individuare spazi comuni di aggregazione con particolare riferimento ai giovani, rivalutare l’area adiacente la biblioteca comunale e ripristinare la viabilità che dalla biblioteca arriva al campo sportivo, migliorare l’utilizzo della Villa Camalich che potrebbe diventare un riferimento per l’intero comprensorio se ristrutturata prevedendo sale per mostre e convegni, recuperare il palazzo della Cancelleria e individuare una sede più visibile per l’ufficio informazione e assistenza turistica, ampliare l’offerta sportiva nella zona adiacente il campo sportivo, migliorare l’offerta per la fruizione di attività sociali (accoglienze diurne e notturne, mensa sociale) con l’individuazione di adeguati spazi al fine di rendere più organica la programmazione delle necessità”.

Per consentire una didattica adeguata, inoltre, la Consulta propone “l’individuazione di una zona baricentrica e facilmente raggiungibile per realizzare un unico polo scolastico per tutte le scuole elementari del Comune lasciando nelle frazioni solo le scuole materne”.