Tra marzo e aprile, le classi IV e V dell’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato sono state coinvolte in un progetto di prevenzione sul tema delle dipendenze. Il progetto è stato proposto dal dipartimento di scienze motorie dell’istituto ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e il Miur con un protocollo di intesa che punta a promuovere la salute e gli stili di vita sani dei giovani attraverso dei laboratori nelle scuole.

Sono stati coinvolti tre comitati del territorio: la Croce Rossa di Castelfranco di Sotto, la Croce Rossa di Empoli e la Croce Rossa di Ponte a Egola. Gli incontri sono stati interamente progettati e gestiti dai giovani dei tre comitati, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 32 anni che, oltre allo studio e al lavoro, si dedicano al volontariato. Il progetto ha impegnato circa 30 giovani volontari, precedentemente formati o in possesso di titoli di studio attinenti (come la laurea in medicina, infermieristica e psicologia). Il progetto si fonda sul principio della peer education: si tratta di incontri creati dai giovani per i giovani, in un’ottica del giovane come cittadino attivo e consapevole.

I temi trattati sono stati quelli legati alla dipendenza da nicotina (fumo di sigaretta) e da alcol, che sono particolarmente diffuse proprio in questa fascia di età e le cui conseguenze vengono spesso sottovalutate. “Qual è la differenza tra una normale sperimentazione e una vera e propria dipendenza? Quali sono i danni causati dal fumo e dall’alcol? Cos’è il fenomeno del binge drinking e come ci si comporta alla guida dopo aver bevuto? Come si può smettere di fumare?” sono le domande a cui questi incontri avevano lo scopo di rispondere attraverso l’utilizzo di role play, discussioni in gruppo, attività pratiche svolte con l’ausilio della tecnologia. La partecipazione attiva delle classi è stata fondamentale per riflettere e discutere di queste tematiche e diventare più consapevoli.