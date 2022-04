Santa Maria a Monte, fuori due nuovi bandi per le attività del centro storico

L’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, nell’ambito del progetto Smam, il borgo che vorrei ha approvato due nuovi bandi per incentivare la ripresa economica nei centri storici.

Un’iniziativa che dal 2016 ha permesso a oltre 20 attività di aprire, come ha ricordato la stessa sindaca Ilaria Parrella. Il primo bando è dedicato agli operatori commerciali, artigiani edartisti disponibili a realizzare Temporary shop and Temporary show, ovvero aperture temporanee di attività artigianali, commerciali o mostre espositive da mettere in atto per un tempo limitato in occasione delle celebrazioni dedicate alla patrona Diana Giuntini e fino al 24 aprile.

“La finalità di questo bando è proprio quella di arricchire ed animare il centro storico con mostre ed esposizioni nel periodo delle festività pasquali e soprattutto in occasione della celebrazione dedicata alla nostra Patrona Beata Diana Giuntini – ha dichiarato Elisabetta Maccanti assessora al turismo -. Dopo anni di forzata pausa a causa della pandemia, questo bando costituisce la giusta opportunità per ritrovarsi e tornare a vivere il centro storico”. Per questo bando è possibile presentare domanda entro le 12 del 15 aprile.

L’altro bando è invece dedicato agli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi che possano contribuire a far rinascere lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale del centro storico.

“Questo bando rappresenta un’opportunità importante per chi vuol partecipare al nostro progetto Il borgo che vorrei che ha, in questi anni, valorizzato il nostro centro storico e che in questa fase può vedere nuove opportunità”, conclude la vicesindaca e assessora alla valorizzazione dei centri storici Manuela Del Grande. È possibile presentare le domande entro le 13 del 30 aprile.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tributi e all’ufficio Suap ai numeri 0587 261645 e 0587 261644.