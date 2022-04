La loggetta dell’ex fattoria Bombicci in corso Matteotti a Fucecchio è stata di nuovo nel mirino dei vandali. Scritte con la vernice spray sono comparse sulle pareti della struttura che si trova lungo il corridoio pedonale che collega corso Matteotti con il giardino Tommaso Cardini, un tempo appartenente alla fattoria, poi divenuto di proprietà del Comune.

Pessima, e di cattivo gusto, l’immagine dell’angolo sottostante il loggiato al piano terra all’ingresso dal corso centrale della città, una chicca di degrado. Quell’angolo da tempo è stato trasformato dai soliti ignoti in un vespasiano a cielo aperto nonostante puntualmente ogni mattina personale di Alia provveda a pulire e sanificare. Tutto ciò non dà una bella immagine del centro della città perché da quel luogo sono in tanti a passarci a piedi durante il giorno per lo shopping o per recarsi agli ambulatori medici, o solo per fermarsi qualche ora nel giardino. Purtroppo questo luogo è mal frequentato la notte, ed i risultati si vedono.

Foto 3 di 4







Più volte nel passato è stata proposta l’eventualità di chiudere l’accesso dopo le 20, oppure posizionarvi delle telecamere. Per scoraggiare gesti vandalici la Loggetta, dove in passato al piano terra hanno avuto sede un negozio di abbigliamento e la pro loco, potrebbe ospitare nuovi insediamenti ad uso uffici, addirittura uno sportello del Comune o della municipale dell’Unione dei Comuni. Ne scaturirebbe una presenza importante nel cuore del centro commerciale naturale che potrebbe fare da deterrente a determinati comportamenti e costituire un presidio permanente per la sicurezza dei cittadini in una parte della città nella quale, con bar, negozi, ed uffici, è sempre maggiore la presenza di persone, e quindi crescente la voglia di sicurezza.

Fatto sta che la Loggetta ed il giardino Cardini restano alla mercé dei vandali, una ferita aperta nel cuore del centro di Fucecchio vittima di gesti deplorevoli di ignoranza e maleducazione. Per fortuna non per tutti è così, ed al riguardo vale la pena ricordare come a febbraio di quattro anni fa alcuni ragazzi del centro giovani SottoSopra che hanno a cuore gli spazi urbani viene da Fucecchio, si prodigarono insieme all’associazione Io amo Fucecchio, a riqualificare alcune pareti di una parte vandalizzata del giardino Tommaso Cardini. Un esempio che dovrebbe far riflettere altri ragazzi che gli spazi sono un bene di tutti, e vandalizzarli non da una bella immagine della città in cui si vive.