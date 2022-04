Srt 436, sospesi per Pasqua i lavori al cavalcaferrovia sulla Francesca

Dal 10 aprile al 2 maggio, il cantiere della Provincia di Pisa per i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia lungo la Srt 436 Francesca nel territorio di San Miniato si ferma per far defluire nel miglior modo possibile il traffico viario in concomitanza di importanti flussi turistici che saranno presenti a livello locale durante il periodo della Pasqua.

“Priorità della Provincia di Pisa – spiega il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori – è garantire una sempre maggiore sicurezza della viabilità provinciale, e accanto a questo è distintivo della nostra amministrazione provinciale l’operazione di proficuo e costante confronto con le associazioni di categoria affinché i disagi dovuti alle lavorazioni necessarie, laddove possibile, siano ridotti al minimo per i cittadini e le comunità”.

Tutto secondo cronoprogramma dunque, con i lavori che procedono spediti e nel rispetto dei tempi, senza creare particolari criticità per il traffico quotidiano. “Il cantiere è piccolo e mobile – spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Grazie al senso unico alternato regolato da impianto semaforico non si stanno verificando particolari difficoltà. La pausa per le vacanze pasquali era stata prevista preliminarmente, al tavolo con le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna e Assotir), quando, insieme alla Provincia, abbiamo illustrato l’iter degli interventi.

I lavori intanto proseguono e, anche se slitteranno di circa 3 settimane, non ci saranno slittamenti nella conclusione del cantiere, grazie all’impegno della ditta incaricata che sta cercando di ridurre il più possibile i tempi degli interventi lavorando anche il sabato. Si tratta di lavori importanti che servono a garantire la maggiore sicurezza di un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, che interessa l’uscita della FiPiLi di San Miniato Basso, oltre al collegamento con Fucecchio e la Valdinievole, sulla quale l’attenzione delle istituzioni resta molto alta”.